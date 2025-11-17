Скидки
«Отличная работа». Мокаев поздравил Ислама Махачева с победой над Делла Маддаленой

«Отличная работа». Мокаев поздравил Ислама Махачева с победой над Делла Маддаленой
Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев поздравил с победой 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Отличная работа, Ислам. Поздравляю, чемпион! 🥇», — написал Мокаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Свою победу в новом весе Ислам одержал вчера, 16 ноября, в рамках турнира UFC 322, где в главном поединке вечера вышел в октагон с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены провели все пять раундов, прежде чем единогласным решением судей Исламу присудили победу. Он стал 11-м бойцом в истории UFC, ставшим чемпионом в двух весовых категориях.

