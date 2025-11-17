Скидки
Усман Нурмагомедов показал архивное фото Махачева с отцом Хабиба

Усман Нурмагомедов показал архивное фото Махачева с отцом Хабиба
Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился командной фотографией с Исламом Махачевым, одержавшим победу на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Также Усман показал архивное фото (внизу) с Махачевым и легендарным тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Альхамдулилла (арабская фраза, означающая «хвала богу»)», – подписал фото Нурмагомедов.

Фото: https://t.me/UsmnNurmagomedov

Напомним, на UFC 322 Махачев встречался с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой. Ислам победил соперника единогласным решением судей, став чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе. В активе Махачева в настоящий момент 29 поединков в ММА, где он одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Главные новости дня:

