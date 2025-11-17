Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев поддержал Делла Маддалену после боя и предсказал его возвращение

Махачев поддержал Делла Маддалену после боя и предсказал его возвращение
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев высказал слова поддержки в адрес недавнего соперника Джека Делла Маддалены, предсказав ему успешное возвращение в элиту смешанных единоборств.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Джек ещё молод, ему 28 лет. Некоторые люди только начинают сражаться на топовом уровне в 28. Я знаю, что он вернётся, улучшит свою борьбу, а его ударная техника и так одна из лучших. Он скоро вернётся и будет одним из лучших в этом спорте», — сказал Махачев в интервью для UFC.

Напомним, для Джека Делла Маддалены это первый проигрыш в его карьере в UFC.

Материалы по теме
Джек Делла Маддалена впервые проиграл в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android