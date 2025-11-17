Махачев поддержал Делла Маддалену после боя и предсказал его возвращение

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев высказал слова поддержки в адрес недавнего соперника Джека Делла Маддалены, предсказав ему успешное возвращение в элиту смешанных единоборств.

«Джек ещё молод, ему 28 лет. Некоторые люди только начинают сражаться на топовом уровне в 28. Я знаю, что он вернётся, улучшит свою борьбу, а его ударная техника и так одна из лучших. Он скоро вернётся и будет одним из лучших в этом спорте», — сказал Махачев в интервью для UFC.

Напомним, для Джека Делла Маддалены это первый проигрыш в его карьере в UFC.