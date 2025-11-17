Махачев поддержал Делла Маддалену после боя и предсказал его возвращение
Поделиться
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев высказал слова поддержки в адрес недавнего соперника Джека Делла Маддалены, предсказав ему успешное возвращение в элиту смешанных единоборств.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
«Джек ещё молод, ему 28 лет. Некоторые люди только начинают сражаться на топовом уровне в 28. Я знаю, что он вернётся, улучшит свою борьбу, а его ударная техника и так одна из лучших. Он скоро вернётся и будет одним из лучших в этом спорте», — сказал Махачев в интервью для UFC.
Напомним, для Джека Делла Маддалены это первый проигрыш в его карьере в UFC.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
11:06
-
10:46
-
10:34
-
10:08
-
09:50
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
07:35
-
04:29
-
02:58
-
01:24
-
00:51
-
00:45
-
00:36
-
00:26
-
00:19
-
00:13
- 16 ноября 2025
-
23:04
-
22:59
-
22:39
-
22:35
-
22:00
-
21:52
-
21:15
-
20:00
-
19:01
-
18:20
-
18:04
-
17:56
-
17:40
-
17:23
-
17:14
-
17:07
-
17:02