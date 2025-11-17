Крис Юбэнк обратился к Конору Бенну после поражения в их бою

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поздравил своего соотечественника и соперника по недавнему бою Конора Бенна с победой.

«Сегодня я сделал всё, что мог, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Конор Бенн, ты провёл отличный бой, поздравляю тебя», — написал Юбэнк.

Напомним, поединок между Юбэнком и Бенном проходил в ночь на 16 ноября мск на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания). Противостояние продлилось все 12 раундов и закончился победой Бенна единогласным решением судей. По ходу боя Конор дважды отправил соперника в нокдаун. Счёт судейских записок: 119-107, 116-111, 118-108 в пользу Бенна. Это был реванш. В первом бою Крис одержал победу единогласным судейским решением.

