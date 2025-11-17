Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Юбэнк обратился к Конору Бенну после поражения в их бою

Крис Юбэнк обратился к Конору Бенну после поражения в их бою
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поздравил своего соотечественника и соперника по недавнему бою Конора Бенна с победой.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Крис Юбэнк — Конор Бенн (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
UD
Конор Бенн

«Сегодня я сделал всё, что мог, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Конор Бенн, ты провёл отличный бой, поздравляю тебя», — написал Юбэнк.

Напомним, поединок между Юбэнком и Бенном проходил в ночь на 16 ноября мск на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания). Противостояние продлилось все 12 раундов и закончился победой Бенна единогласным решением судей. По ходу боя Конор дважды отправил соперника в нокдаун. Счёт судейских записок: 119-107, 116-111, 118-108 в пользу Бенна. Это был реванш. В первом бою Крис одержал победу единогласным судейским решением.

Материалы по теме
За себя и отца. Бенн переехал Юбэнка-младшего в громком реванше
За себя и отца. Бенн переехал Юбэнка-младшего в громком реванше

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android