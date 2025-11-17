«Он мёртв!» Хабиб Нурмагомедов поддерживает Ислама Махачева в поединке на UFC 322

Появилось видео, на котором запечатлено, как 37-летний российский прославленный боец, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов активно поддерживал соотечественника Ислама Махачева в его поединке с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322.

Скриншоты видео из социальных сетей Фото: SportsCenter, ESPN MMA

«Он мёртв!» — кричит Нурмагомедов. Сразу после этого раздаётся сигнал об окончании раунда.

Ислам Махачев победил в поединке, одержав рекордную 16-ю победу подряд в UFC. Он сравнялся в этом показателе с бразильцем Андерсоном Силвой.

Ранее сообщалось, что с угла Джека Делла Маддалены после третьего раунда звучала нецензурная лексика в сторону российского бойца.