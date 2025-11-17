Скидки
Бокс/ММА

«Он мёртв!» Хабиб Нурмагомедов поддерживает Ислама Махачева в поединке на UFC 322

«Он мёртв!» Хабиб Нурмагомедов поддерживает Ислама Махачева в поединке на UFC 322
Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено, как 37-летний российский прославленный боец, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов активно поддерживал соотечественника Ислама Махачева в его поединке с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
Скриншоты видео из социальных сетей

Скриншоты видео из социальных сетей

Фото: SportsCenter, ESPN MMA

Скриншоты видео из социальных сетей

Скриншоты видео из социальных сетей

Фото: SportsCenter, ESPN MMA

«Он мёртв!» — кричит Нурмагомедов. Сразу после этого раздаётся сигнал об окончании раунда.

Ислам Махачев победил в поединке, одержав рекордную 16-ю победу подряд в UFC. Он сравнялся в этом показателе с бразильцем Андерсоном Силвой.

Ранее сообщалось, что с угла Джека Делла Маддалены после третьего раунда звучала нецензурная лексика в сторону российского бойца.

