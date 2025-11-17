Скидки
Сехудо отреагировал на то, что Махачев удерживал Делла Маддалену в партере более 19 минут

Сехудо отреагировал на то, что Махачев удерживал Делла Маддалену в партере более 19 минут


Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о впечатляющем достижении россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Махачев удерживал соперника в партере 19 минут 10 секунд (из 25 минут, которые продолжался бой).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«19 минут контроля в партере в 25-минутном бою — это просто дьявольщина», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Махачева и Делла Маддалены проходил на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября мск. Ислам победил единогласным решением судей. За счёт этой победы россиянин стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

