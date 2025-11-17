Скидки
Азамат Бекоев отреагировал на победу Ислама Махачева в бою с Делла Маддаленой

Российский боец UFC Азамат Бекоев отметил роль легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова в успехе Ислама Махачева.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Абдулманап Нурмагомедов создал величайшее наследие в истории ММА», — написал Бекоев на своей странице в социальных сетях, показав видео с Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым после турнира UFC 322.

Напомним, на UFC 322 Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу российского спортсмена единогласным решением судей. Благодаря этой победе Ислам стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Главные спортивные новости дня:

