Азамат Бекоев отреагировал на победу Ислама Махачева в бою с Делла Маддаленой

Российский боец UFC Азамат Бекоев отметил роль легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова в успехе Ислама Махачева.

«Абдулманап Нурмагомедов создал величайшее наследие в истории ММА», — написал Бекоев на своей странице в социальных сетях, показав видео с Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым после турнира UFC 322.

Напомним, на UFC 322 Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу российского спортсмена единогласным решением судей. Благодаря этой победе Ислам стал чемпионом организации в полусреднем весе.

