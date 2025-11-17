Азамат Бекоев отреагировал на победу Ислама Махачева в бою с Делла Маддаленой
Поделиться
Российский боец UFC Азамат Бекоев отметил роль легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова в успехе Ислама Махачева.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
«Абдулманап Нурмагомедов создал величайшее наследие в истории ММА», — написал Бекоев на своей странице в социальных сетях, показав видео с Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым после турнира UFC 322.
Напомним, на UFC 322 Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу российского спортсмена единогласным решением судей. Благодаря этой победе Ислам стал чемпионом организации в полусреднем весе.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
12:36
-
12:33
-
12:09
-
11:43
-
11:34
-
11:06
-
10:46
-
10:34
-
10:08
-
09:50
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
07:35
-
04:29
-
02:58
-
01:24
-
00:51
-
00:45
-
00:36
-
00:26
-
00:19
-
00:13
- 16 ноября 2025
-
23:04
-
22:59
-
22:39
-
22:35
-
22:00
-
21:52
-
21:15
-
20:00
-
19:01
-
18:20
-
18:04
-
17:56