«Он был на 100% травмирован». Мендес — о состоянии Делла Маддалены после боя с Махачевым

Тренер 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева Хавьер Мендес считает, что Джек Делла Маддалена получил травму из-за ударов Ислама Махачева по икрам, и задаётся вопросом, был ли Джек настолько подготовлен к удару Ислама, насколько должен был.

«Он был на 100% травмирован из-за этих ударов по икрам. Он был не в себе, потому что не мог перестроиться так, как ему хотелось», — заявил Мендес в интервью для Full Send MMA.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

По итогам поединка с Джеком Делла Маддаленой Ислам Махачев одержал победу единогласным судейским решением. Все судьи отдали ему победу во всех раундах.

Сехудо отреагировал на то, что Махачев удерживал Делла Маддалену в партере более 19 минут
