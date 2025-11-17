«Он был на 100% травмирован». Мендес — о состоянии Делла Маддалены после боя с Махачевым
Тренер 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева Хавьер Мендес считает, что Джек Делла Маддалена получил травму из-за ударов Ислама Махачева по икрам, и задаётся вопросом, был ли Джек настолько подготовлен к удару Ислама, насколько должен был.
«Он был на 100% травмирован из-за этих ударов по икрам. Он был не в себе, потому что не мог перестроиться так, как ему хотелось», — заявил Мендес в интервью для Full Send MMA.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
По итогам поединка с Джеком Делла Маддаленой Ислам Махачев одержал победу единогласным судейским решением. Все судьи отдали ему победу во всех раундах.
