О’Мэлли предположил, какой боец может победить Ислама Махачева. Это выходец из России

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли поделился мнением об уверенной победе россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Кто может победить Ислама? Я не знаю, кто, чёрт возьми, может победить Ислама. Не знаю, сможет ли вообще кто-нибудь. Ислам против Хамзата Чимаева? У них очень похожие стили. Да, возможно, Чимаев способен. Хамзат слишком большой, но Ислама нельзя списывать со счетов», — сказал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, UFC 322 проходил в ночь на 16 ноября мск Нью-Йорке (США). Махачев победил единогласным решением судей. За счёт этой победы Ислам стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Главные новости дня: