Пимблетт ожидает боя Топурии с Махачевым, но сам планирует вернуться в начале 2026 года

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что ожидает боя Илии Топурии с Исламом Махачевым, но сам планирует вернуться в октагон в начале следующего года независимо от соперника.

«Никогда не знаешь, может, я подерусь с Илией, а может, наконец состоится мой бой с Джастином Гэтжи. Но я точно буду драться в начале следующего года, кто бы ни был соперником», — заявил Пимблетт в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою на UFC 314 в апреле британец победил техническим нокаутом бывшего претендента на титул американца Майкла Чендлера.