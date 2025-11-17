Скидки
Дана Уайт раскрыл выручку, полученную на UFC 322 с боем Махачев — Делла Маддалена

,
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт во время выступления на пресс-конференции раскрыл показатели турнира UFC 322, который проходил в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

По данным главы промоушена, посещаемость турнира составила 20 664 зрителя. Что касается выручки, то она, по словам Уайта, оценивается в $ 30 600 000 (третий результат в истории арены «Мэдисон Сквер Гарден»).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Напомним, в главном поединке UFC 322 встречались россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена. Ислам победил единогласным решением судей, став чемпионом лиги в полусреднем весе.

