Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри: хочу увидеть бой Моралеса против Пратеса, а Леон пусть уходит на пенсию

Ирландский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории, Иан Гарри опубликовал пост после прошедшего турнира UFC 322, в котором выразил желание увидеть бой Майкла Моралеса против Карлоса Пратеса.

«Я хочу увидеть бой Моралеса против Пратеса за звание претендента номер один, а Леон пусть уходит на пенсию», — написал Гарри в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, Леон Эдвардс, который является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе, проиграл третий бой кряду. Пратес победил его нокаутом во втором раунде одиночным ударом и добиванием.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Карлос Пратес
Окончено
KO
Леон Эдвардс

Моралес одержал победу техническим нокаутом в концовке первого раунда после серии ударов руками.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Шон Брэди — Майкл Моралес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Майкл Моралес
Окончено
TKO
Шон Брэди

В эту субботу, 22 ноября, на «АБХА Арене» в Дохе, Катар, состоится турнир UFC Fight Night 265, где в соглавном событии вечера Иан Гарри сойдётся с экс-чемпионом организации в полусреднем весе Белалом Мухаммадом.

Материалы по теме
«Одна из самых слабых защит в истории». Гарри — о бое Ислама Махачева и Делла Маддалены
