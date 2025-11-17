Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Иан Гарри: хочу увидеть бой Моралеса против Пратеса, а Леон пусть уходит на пенсию

Ирландский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории, Иан Гарри опубликовал пост после прошедшего турнира UFC 322, в котором выразил желание увидеть бой Майкла Моралеса против Карлоса Пратеса.

«Я хочу увидеть бой Моралеса против Пратеса за звание претендента номер один, а Леон пусть уходит на пенсию», — написал Гарри в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, Леон Эдвардс, который является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе, проиграл третий бой кряду. Пратес победил его нокаутом во втором раунде одиночным ударом и добиванием.

Моралес одержал победу техническим нокаутом в концовке первого раунда после серии ударов руками.

В эту субботу, 22 ноября, на «АБХА Арене» в Дохе, Катар, состоится турнир UFC Fight Night 265, где в соглавном событии вечера Иан Гарри сойдётся с экс-чемпионом организации в полусреднем весе Белалом Мухаммадом.