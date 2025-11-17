Пимблетт раскрыл первую мысль о Махачеве после взгляда на него в октагоне на UFC 322

Шестой номер в рейтинге лёгкого веса UFC Пэдди Пимблетт поделился впечатлениями о победе россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322. По словам британца, он был впечатлён тем, насколько органично россиянин выглядел в новой (полусредней) весовой категории.

«Ислам выглядел иначе сразу, как только они оказались в октагоне. Когда я увидел их габариты, то подумал: да, Ислам сможет возить его в партере. Я думал, что Джек окажется слишком большим для него, но Ислам не выглядел как лёгковес, дерущийся с полусредневесом», — сказал Пимблетт в видео на своей странице в социальных сетях.

Хабиб и Хасбик едят пиццу после боя Ислама Махачева: