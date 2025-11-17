Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спарринг-партнёр Махачева показал фото после драки с другом Макгрегора на UFC 322

Спарринг-партнёр Махачева показал фото после драки с другом Макгрегора на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств и спарринг-партнёр Ислама Махачева Магомед Зайнуков разместил новый пост на своей странице в социальных сетях после инцидента с Диллоном Дэнисом на турнире UFC 322. Магомед показал фото с бывшим претендентом на титул UFC Хорхе Масвидалем.

На снимке видно, что на кулаке Зайнукова присутствуют следы крови после удара. Под кулаком представлено изображение Дэниса.

Фото: Из личного архива Магомеда Зайнукова

Напомним, драка в зале произошла во время поединка между французом Бенуа Сен-Дени и американцем Бенеилом Дариушем. Также участником был российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов.

Отметим, что Дэннис является другом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Материалы по теме
Главный бой UFC 322 прошёл в зале. Команда Хабиба побила друга Макгрегора
Главный бой UFC 322 прошёл в зале. Команда Хабиба побила друга Макгрегора

Кормье пришёл со сладостями к Исламу Махачеву:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android