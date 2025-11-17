Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Спарринг-партнёр Махачева показал фото после драки с другом Макгрегора на UFC 322

Российский боец смешанных единоборств и спарринг-партнёр Ислама Махачева Магомед Зайнуков разместил новый пост на своей странице в социальных сетях после инцидента с Диллоном Дэнисом на турнире UFC 322. Магомед показал фото с бывшим претендентом на титул UFC Хорхе Масвидалем.

На снимке видно, что на кулаке Зайнукова присутствуют следы крови после удара. Под кулаком представлено изображение Дэниса.

Фото: Из личного архива Магомеда Зайнукова

Напомним, драка в зале произошла во время поединка между французом Бенуа Сен-Дени и американцем Бенеилом Дариушем. Также участником был российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов.

Отметим, что Дэннис является другом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

