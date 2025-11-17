Президент «БроукБойз» — о Махачеве: у дагестанцев, выросших без Wi-Fi, преимущество в силе

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» и блогер Артём Кузьмин (Райзен) отреагировал на победу Ислама Махачева в бою с Джеком Делла Маддаленой. Напомним, Махачев встречался с австралийцем на UFC 322. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу российского спортсмена единогласным решением судей. Благодаря этой победе Ислам стал чемпионом организации в полусреднем весе.

«Просто без шансов для соперников, в одну калитку. Дабл чемп, суперзаслуженно! У дагестанцев, выросших без Wi-Fi, невероятное преимущество в банальной силе. На данный момент Махачев — спортсмен номер один в стране, на вершине одного из самых популярных видов спорта», — написал Кузьмин в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что сам Райзен давно следит за смешанными единоборствами, а однажды он даже вышел на бой с футболистом «Амкала» Андреем Сибсканой в рамках промоушена FightNights. Кузьмин одержал победу над соперником.