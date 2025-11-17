Боец Мясников объяснил, кто должен стать следующим соперником Махачева

Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке против Джека Делла Маддалены.

«В целом всё получилось относительно ожидаемо. До боя я говорил, что Джек не сможет остановить борьбу Ислама, так и получилось. Тотальная разница в уровнях. Махачев теперь на троне в полусреднем весе, и это очень здорово. Поздравляю его!

С кем должен быть следующий бой? Если говорить про медиа, то это, конечно, Топурия. Но если ограничиться спортивной справедливостью, то это Моралес. Ведь до турнира бой Моралес – Брэди позиционировался как претендентский. В любом случае в 77 сейчас будет очень много крутых вариантов для Ислама. Надеюсь, он задержится в дивизионе», — сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.