О’Мэлли высказался о возможном бое чемпионов UFC Ислама Махачева и Илии Топурии

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли поделился мнением о потенциальном поединке между новым чемпионом промоушена в полусреднем весе Исламом Махачевым и обладателем титула в лёгком дивизионе Илией Топурией.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Борьба в этом поединке была бы гораздо напряжённее, чем в бою Ислама с Джеком Делла Маддаленой. Бой Ислама и Илии может стать самым крупным и техничным в истории смешанных единоборств. Оба обладают максимальными навыками во всех аспектах ММА. В мире есть лишь несколько таких спортсменов. Это бойцы, которые могут одинаково хорошо драться в стойке, бороться в партере и использовать джиу-джитсу», — сказал О’Мэлли на видео на своей странице в социальных сетях.

Хабиб и Хасбик едят пиццу после боя Ислама Махачева:

