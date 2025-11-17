«Как всегда». Муслим Салихов поздравил Ислама Махачева с победой на UFC 322

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Муслим Салихов поздравил в социальных сетях 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.

Фото: Из социальных сетей Муслима Салихова

«Ислам Махачев как всегда 🚀 🚀 🚀», — подписал фотографию Салихов.

Ислам встретился с австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой в ночь на 16 ноября в главном бою в рамках турнира UFC 322. Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в организации.