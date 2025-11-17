Скидки
«Как всегда». Муслим Салихов поздравил Ислама Махачева с победой на UFC 322

Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Муслим Салихов поздравил в социальных сетях 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.

Фото: Из социальных сетей Муслима Салихова

«Ислам Махачев как всегда 🚀 🚀 🚀», — подписал фотографию Салихов.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Ислам встретился с австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой в ночь на 16 ноября в главном бою в рамках турнира UFC 322. Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в организации.

