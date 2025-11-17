Скидки
Хабиб высказался о Зайнукове после его драки с другом Макгрегора на UFC 322

Хабиб высказался о Зайнукове после его драки с другом Макгрегора на UFC 322
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где в шутку высказался о Магомеде Зайнукове. Ранее спортсмен стал участником драки с Диллоном Дэнисом. Инцидент произошёл на турнире UFC 322.

«Вчера чуть не загремел по особо тяжким», — написал Хабиб.

Фото: Скриншот

Напомним, драка в зале произошла во время поединка между французом Бенуа Сен-Дени и американцем Бенеилом Дариушем. Также участником был российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов.

Отметим, Дэннис является другом известного ирландского бойца бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Хабиб и Хасбик едят пиццу после боя Ислама Махачева:

