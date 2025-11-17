Хабиб высказался о Зайнукове после его драки с другом Макгрегора на UFC 322

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где в шутку высказался о Магомеде Зайнукове. Ранее спортсмен стал участником драки с Диллоном Дэнисом. Инцидент произошёл на турнире UFC 322.
«Вчера чуть не загремел по особо тяжким», — написал Хабиб.
Фото: Скриншот
Напомним, драка в зале произошла во время поединка между французом Бенуа Сен-Дени и американцем Бенеилом Дариушем. Также участником был российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов.
Отметим, Дэннис является другом известного ирландского бойца бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
