Азамат Мурзаканов поздравил Ислама Махачева с двойным титулом после его победы в UFC 322

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов опубликовал пост с поздравлением 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Поздравляем тебя, двойной чемпион Ислам ⚔️», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Мурзаканов.

Вчера, 16 ноября, Ислам Махачев провёл поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе. Россиянин доминировал все пять раундов, а в последнем одержал победу единогласным решением судей. Это шестая титульная победа подряд в его карьере.