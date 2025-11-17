Азамат Мурзаканов поздравил Ислама Махачева с двойным титулом после его победы в UFC 322
Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов опубликовал пост с поздравлением 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.
«Поздравляем тебя, двойной чемпион Ислам ⚔️», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Мурзаканов.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
Вчера, 16 ноября, Ислам Махачев провёл поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе. Россиянин доминировал все пять раундов, а в последнем одержал победу единогласным решением судей. Это шестая титульная победа подряд в его карьере.
