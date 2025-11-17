Скидки
Джейсон Стэйтем отреагировал на победу Конора Бенна в бою с Крисом Юбэнком

Джейсон Стэйтем отреагировал на победу Конора Бенна в бою с Крисом Юбэнком
Популярный британский и голливудский актёр Джейсон Стэйтем разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о недавнем поединке Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна. Стэйтем смотрел бой в компании председателя Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Бенн победил единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Крис Юбэнк — Конор Бенн (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
UD
Конор Бенн

«И вновь отлично провёл вечер бокса с Его превосходительством Турки Аль аш-Шейхом. Мои самые искренние поздравления Конору Бенну с его великолепной победой!» — написал Стэйтем.

Фото: Из личного архива Джейсона Стэйтема

«Было приятно снова увидеть тебя, мой друг», — ответил Аль аш-Шейх в комментариях.

За себя и отца. Бенн переехал Юбэнка-младшего в громком реванше
