Джейсон Стэйтем отреагировал на победу Конора Бенна в бою с Крисом Юбэнком

Популярный британский и голливудский актёр Джейсон Стэйтем разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о недавнем поединке Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна. Стэйтем смотрел бой в компании председателя Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Бенн победил единогласным решением судей.

«И вновь отлично провёл вечер бокса с Его превосходительством Турки Аль аш-Шейхом. Мои самые искренние поздравления Конору Бенну с его великолепной победой!» — написал Стэйтем.

Фото: Из личного архива Джейсона Стэйтема

«Было приятно снова увидеть тебя, мой друг», — ответил Аль аш-Шейх в комментариях.