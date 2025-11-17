Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нассурдин Имавов поздравил Ислама Махачева с победой в новом весе после UFC 322

Нассурдин Имавов поздравил Ислама Махачева с победой в новом весе после UFC 322
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов поздравил в социальных сетях 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.

Фото: Из социальных сетей Нассурдина Имавова

«Двойной чемпион, Аль-Хамду ли-Ллях (Слава Аллаху. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал публикацию Имавов.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

В ночь на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 322. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Это первая победа российского чемпиона в данном дивизионе.

Материалы по теме
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android