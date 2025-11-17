Нассурдин Имавов поздравил Ислама Махачева с победой в новом весе после UFC 322

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов поздравил в социальных сетях 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева.

Фото: Из социальных сетей Нассурдина Имавова

«Двойной чемпион, Аль-Хамду ли-Ллях (Слава Аллаху. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал публикацию Имавов.

В ночь на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 322. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Это первая победа российского чемпиона в данном дивизионе.