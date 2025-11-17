Джейк Пол анонсировал бой с Энтони Джошуа

Американский боксёр и блогер Джейк Пол разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил, что его поединок с британцем Энтони Джошуа состоится 19 декабря.

«Да, это реально. Джейк Пол и Энтони Джошуа встретятся лицом к лицу в профессиональном поединке, который будет транслироваться в прямом эфире на Netflix. Пятница, 19 декабря», — говорится в сообщении Джейка.

Как отмечает Sky Sports, поединок пройдёт в формате восьми раундов. Спортсмены будут боксировать в перчатках весом в 10 унций.

За время профессиональной карьеры Джейк принял участие в 13 поединках, в которых добыл 12 побед и потерпел одно поражение. На счету Энтони 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

