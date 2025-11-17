Ислам Махачев назвал бойца UFC, с которым хотел бы провести следующий бой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал соперника, с которым хотел бы провести следующий поединок в североамериканской организации.

«По-прежнему думаю, что Камару может победить и Моралеса, и Пратеса. У Усмана самое громкое имя в дивизионе. Карлос и Майкл молоды и жаждут [титульного шанса], но Камару всё ещё опасен и является одним из лучших в этой игре. Если вы спросите меня, с кем я хотел бы подраться, дав право выбирать любого, отдам предпочтение Усману», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.