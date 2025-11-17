Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев назвал бойца UFC, с которым хотел бы провести следующий бой

Ислам Махачев назвал бойца UFC, с которым хотел бы провести следующий бой
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал соперника, с которым хотел бы провести следующий поединок в североамериканской организации.

«По-прежнему думаю, что Камару может победить и Моралеса, и Пратеса. У Усмана самое громкое имя в дивизионе. Карлос и Майкл молоды и жаждут [титульного шанса], но Камару всё ещё опасен и является одним из лучших в этой игре. Если вы спросите меня, с кем я хотел бы подраться, дав право выбирать любого, отдам предпочтение Усману», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
«У нас самая сильная страна». Махачев — величайший российский боец в истории?
Опрос
«У нас самая сильная страна». Махачев — величайший российский боец в истории?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android