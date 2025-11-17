Дана Уайт отреагировал на организацию профессионального боя Энтони Джошуа — Джейк Пол

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на анонс поединка в тяжёлом весе между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США) и будет носить статус профессионального.

«О, боже. Это чертовски плохая идея. Хотя многие посмотрят этот бой. Думаю, все наконец-то получат то, чего ждали», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.