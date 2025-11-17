Камару Усман оценил выступление Ислама Махачева в бою за второй титул UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман оценил выступление 34-летнего россиянина Ислама Махачева в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который стал главным событием турнира UFC 322, на кону которого стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Поздравляю нового чемпиона Ислама Махачева. Доминирующее выступление», — написал Усман на своей странице в социальной сети Х.

Благодаря данной победе Ислам продлил свою серию до 16 выигранных боёв под эгидой UFC. Таким образом, Махачев стал сорекордсменом легендарного члена Зала славы UFC бразильца Андерсона Силвы по наибольшему количеству одержанных побед в сильнейшей организации в мире.