Джейк Пол: когда побью Джошуа, никто не откажет мне в поединке за титул чемпиона мира

Джейк Пол: когда побью Джошуа, никто не откажет мне в поединке за титул чемпиона мира
14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол высказался насчёт предстоящего профессионального поединка по боксу с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, который состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Это не симуляция, созданная искусственным интеллектом, а профессиональный бой в тяжёлом весе с элитным экс-чемпионом мира в расцвете сил. Когда я побью Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, никто не сможет отказать мне в возможности сразиться за титул чемпиона мира по боксу. Всем моим хейтерам – вы этого хотели. Жителям Великобритании хотел бы принести извинения, но факел будет передан, британский Голиаф будет повержен», — приводит слова Пола портал MMAJunkie.

