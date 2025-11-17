«Собираюсь взорвать интернет его лицом». Энтони Джошуа — о бое с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился мыслями насчёт предстоящего поединка по боксу с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами.

«Взял небольшой тайм-аут и возвращаюсь с грандиозным шоу. Для меня это большая возможность. Нравится вам это или нет, но я здесь, чтобы собирать огромные цифры, проводить большие бои и бить все рекорды, оставаясь спокойным, хладнокровным и собранным. Запомните мои слова: в будущем вы увидите, что гораздо больше бойцов воспользуются такими возможностями. Собираюсь взорвать интернет лицом Джейка Пола», — приводит слова Джошуа портал MMAJunkie.