«Безумие». Экс-обладатель титула WBC — о поединке Джошуа — Пол

Бывший чемпион WBC Youth, а ныне менеджер Владимир Мышев высказался о предстоящем поединке между экс-чемпионом WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и боксёром-блогером американцем Джейком Полом.

«Бой Джейка Пола с Энтони Джошуа — это безумие, но это безумие очень хорошо демонстрирует нам запрос аудитории. Как понимаю, пока не до конца объяснили, какой статус будет у этого поединка — выставочный или официальный. Если бой будет носить статус официального, любой исход, кроме досрочной победы Энтони Джошуа, буду считать сфальсифицированным. Если же бой будет носить статус выставочного, вполне вероятно, нас будет ждать шоу-матч вроде поединка Джейка Пола с Майком Тайсоном или же его брата с Флойдом Мейвезером. Ждём более конкретной информации, но в любом случае уже сейчас можно сказать, что этот поединок точно вызовет более широкий резонанс нежели несостоявшийся бой Джейка с Джеровонтой Дэвисом», — сказал Мышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.