Вячеслав Василевский проведёт претендентский бой с Михаилом Рагозиным в RCC

37-летний российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский проведёт следующий бой с 34-летним соотечественником Михаилом Рагозиным 12 декабря на турнире RCC 24 в Екатеринбурге. Их поединок имеет претендентский статус и победитель противостояния будет в следующем бою оспаривать титул RCC в среднем весе.

Фото: Пресс-служба RCC

Михаил выступает на профессиональном уровне с 2015 года, а в RCC — с 2018 года. В рекорде Рагозина 23 победы и шесть поражений. К настоящему моменту россиянин идёт на серии из двух побед.

У Вячеслава, в свою очередь, в профессиональном рекорде ММА 35 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, и 10 поражений. Василевский дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году.

