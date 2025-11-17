Волкановски назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева. Это не Топурия

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил уверенность, что нигериец Камару Усман является наиболее сложным соперником для чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Усман хорошо проявил себя в противостоянии с Чимаевым. Камару не рискует понапрасну. Думаю, именно Усман станет самым сложным соперником для Ислама», — приводит слова Волкановски аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.