Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева. Это не Топурия

Волкановски назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева. Это не Топурия
Комментарии

37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил уверенность, что нигериец Камару Усман является наиболее сложным соперником для чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Усман хорошо проявил себя в противостоянии с Чимаевым. Камару не рискует понапрасну. Думаю, именно Усман станет самым сложным соперником для Ислама», — приводит слова Волкановски аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

Материалы по теме
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android