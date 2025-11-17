Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг объяснил, почему бой между Махачевым и Топурией не состоится в ближайшее время

Биспинг объяснил, почему бой между Махачевым и Топурией не состоится в ближайшее время
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг объяснил, почему бой между обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым и непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией не состоится в ближайшее время.

«Пока не думаю, что бой между Исламом и Илией произойдёт. Думаю, Топурия ещё несколько раз защитит свой титул, прежде чем даже подумает о переходе в полусредний вес. Для Ислама нет недостатка в соперниках в 77 кг», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Что дальше для Махачева? Изучаем, кто станет следующим соперником Ислама
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android