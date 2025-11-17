Биспинг объяснил, почему бой между Махачевым и Топурией не состоится в ближайшее время

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг объяснил, почему бой между обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым и непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией не состоится в ближайшее время.

«Пока не думаю, что бой между Исламом и Илией произойдёт. Думаю, Топурия ещё несколько раз защитит свой титул, прежде чем даже подумает о переходе в полусредний вес. Для Ислама нет недостатка в соперниках в 77 кг», — приводит слова Биспинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.