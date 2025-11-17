Скидки
Экс-чемпион UFC: сейчас русские доминируют в UFC. Они очень суровые

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался о роли российских бойцов в UFC на данный момент.

«Сейчас русские доминируют в UFC. Они очень суровые, дисциплинированные. Нравится вам это или нет, но это так. Хотелось бы, чтобы мы видели Хабиба чаще в октагоне», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

На минувшем турнире UFC 322, который состоялся в Нью-Йорке (США), россиянин Ислам Махачев победил единогласным решением судей австралийца Джека Делла Маддалену. Таким образом, Ислам завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Кроме того, на этом же турнире выступил Байсангур Сусуркаев. Его оппонентом был американец Эрик Макконико. Байсангур победил нокаутом в третьем раунде.

