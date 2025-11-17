Скидки
«Волк и орёл не всегда рядом». Чимаев намекнул на то, какие у него отношения с Хабибом

«Волк и орёл не всегда рядом». Чимаев намекнул на то, какие у него отношения с Хабибом
Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, намекнул, что всегда будет иметь только товарищеские отношения с 37-летним членом Зала славы UFC, а также экс-чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Волк и орёл не всегда рядом, но когда надо горы защищать, всегда будут защищать их вместе!» — написал Чимаев на своей странице в социальной сети.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

