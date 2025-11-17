«Ислам меня пугает. Не вижу у него никаких слабостей». Камару Усман — о Махачеве

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выразил интерес к поединку с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Когда смотрю на Ислама, не вижу никаких слабостей. Он меня пугает, заставляет моё сердце биться чаще. Если вы спросите меня, какой бой сейчас самый конкурентный, это бой с Исламом. Он невероятен, особенно после того что сделал в эти выходные», — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, последний бой Камару провёл на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте (США). Тогда его соперником был соотечественник Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.