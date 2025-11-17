Скидки
Александр Усик освободил титул WBO и перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу

Комментарии

38-летний непобеждённый украинский боксёр Александр Усик принял решение освободить титул WBO в супертяжёлом весе.

«WBO объявляет, что сегодня получила официальное сообщение от команды Александра Усика относительно будущего чемпионства по версии WBO в супертяжёлом весе. После тщательного обдумывания Усик решил отказаться от титула. Мы принимаем и уважаем его решение», — сказано в пресс-релизе организации.

Таким образом, Усик во второй раз в профессиональной карьере перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе. Однако Александр по-прежнему владеет поясами версиям WBC, WBA, IBO, IBF и The Ring.

Комментарии
