Бокс/ММА Новости

«Братья-мусульмане украли задницу Дэниса у меня». Масвидаль — о потасовке на UFC 322

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль рассказал, что на UFC 322, который состоялся 16 ноября в Нью-Йорке, он сам хотел устроить драку с чемпионом лиги MisFits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом, прежде чем её затеяли члены команды Ислама МахачеваМагомед Зайнуков, Абубакар Нурмагомедов и другие.

«Братья-мусульмане надрали Диллону задницу. Они украли её у меня. Я буквально шёл, чтобы надрать этому ублюдку задницу», — приводит слова Масвидаля аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Ранее Олег Тактаров осудил участие членов команды Ислама Махачева в потасовке с Диллоном Дэнисом.

Материалы по теме
«Так выглядит трусость». Тактаров осудил участие команды Махачева в потасовке с Дэнисом
Новости. Бокс/ММА
