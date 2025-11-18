Скидки
«Он легенда, уважаю». Ислам Махачев заявил о желании встретиться с Александром Овечкиным

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил желание встретиться с 40-летним нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) соотечественником Александром Овечкиным, признав его легендой.

«Он легенда. Смотрел матчи с ним, когда был ещё ребёнком. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться. Овечкин – одно из крупнейших имён в спорте. Уважаю его, спасибо большое [за поддержку]», – сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC Canada.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

