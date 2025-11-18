«Он мой брат». Александр Усик назвал любимого боксёра современности

Непобеждённый 38-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что считает американца Теренса Кроуфорда своим любимым боксёром современности.

— Кто является твоим любимым боксёром в данный момент?

— Сейчас Теренс Кроуфорд. Он мой брат, — сказал Усик в ходе блиц-опроса на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперятяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.

Теренсу также 38 лет. В данный момент он является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.