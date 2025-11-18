Скидки
Экс-чемпион UFC заявил, что Хабиб мог бы завоевать титул в полусреднем весе

Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли выразил уверенность, что 37-летний член Зала славы UFC, а также экс-обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов имел потенциал завоевать пояс UFC в полусреднем весе.

«Хабиб мог бы завоевать титул в полусреднем весе. И этого я больше всего боюсь — не раскрыть весь свой потенциал в спорте. Я должен воспользоваться отпущенными мне годами. Хочу выложиться по полной. Интересно, а была ли у Хабиба мысль: «Боже, у меня запасе было ещё несколько лет». Ты можешь вечно тренироваться, но не драться», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Home oh Fight в социальной сети Х.

