Александр Усик раскрыл, сколько боксёрских боёв ещё планирует провести

Непобеждённый 38-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик раскрыл, сколько боёв на профессиональном ринге ещё планирует провести.

— Сколько боёв вы планируете провести перед завершением карьеры?

— Думаю, три. Это мой план, — сказал Усик в ходе блиц-опроса на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.