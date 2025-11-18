Тренер Делла Маддалены прокомментировал его поражение в титульном бою UFC с Махачевым

Тренер экс-чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены Бен Викерс высказался о поражении свое подопечного в титульном поединке с российским чемпионом UFC в двух весовых категориях Исламом Махачевым. Бой между Махачевым и Делла Маддаленой стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, прошедшего в ночь с 15 на 16 ноября мск в Нью-Йорке, Ислам одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

«Сегодня я горжусь Джеком и командой больше, чем когда-либо прежде. Да, мы не выиграли, но мы посмели мечтать и сделали свою попытку. Это больно. Это чертовски больно, но мы не определяем себя этим видом спорта — это просто то, что мы любим делать.

Мы чувствовали вашу поддержку и любовь на протяжении последних нескольких недель и декад, и это дорогого стоит. Я люблю Джека и команду, люблю Scrappy MMA и наше сообщество. Увидимся на ринге, как только я вернусь в славный Питтсбург. И будьте уверены, это начало, а не конец!» — написал Викерс в социальных сетях.

Бой с Махачевым стал для Делла Маддалены первой защитой чемпионского титула UFC, который он завоевал в мае 2025 года в поединке с палестинцем Белалом Мухаммадов единогласным решением судей.

