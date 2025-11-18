Брайан Норман — Девин Хейни: дата и время боя, где смотреть

22 ноября на турнире в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) состоится поединок за титул WBO в первом полусреднем весе. Непобеждённый Брайан Норман, который владеет поясом, разделит ринг со звёздным Девином Хейни. Оба боксёра представляют США.

Официальной трансляции боя на территории Российской Федерации не будет. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, турнира и событий вокруг него. Сам поединок должен начаться не ранее 6:00 мск 23 ноября.

В активе 24-летнего Нормана 28 побед в 28 поединках, 22 из них он одержал нокаутами. На счету Хейни — 32 победы в 33 поединках (15 из которых были добыты нокаутом). Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

