Брайан Норман — Девин Хейни: дата и время боя, где смотреть

Брайан Норман — Девин Хейни: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

22 ноября на турнире в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) состоится поединок за титул WBO в первом полусреднем весе. Непобеждённый Брайан Норман, который владеет поясом, разделит ринг со звёздным Девином Хейни. Оба боксёра представляют США.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Брайан Норман — Девин Хейни
23 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Брайан Норман
Не началось
Девин Хейни

Официальной трансляции боя на территории Российской Федерации не будет. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, турнира и событий вокруг него. Сам поединок должен начаться не ранее 6:00 мск 23 ноября.

В активе 24-летнего Нормана 28 побед в 28 поединках, 22 из них он одержал нокаутами. На счету Хейни — 32 победы в 33 поединках (15 из которых были добыты нокаутом). Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Райан Гарсия опубликовал видео драки Девина Хейни на ярмарке

Девин Хейни включил Бивола в топ-5 лучших боксёров P4P в мире
