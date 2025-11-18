Скидки
Fight Night 265: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

22 ноября на «АБХА Арене» в Дохе, Катар, состоится турнир – UFC Fight Night 265, в карде которого пройдёт ряд интересных и значимых поединков.

Турнир начнётся в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Напомним, в соглавном событии вечера сойдутся экс-чемпион организации в полусреднем весе Белал Мухаммад и перспективный ирландец Иан Гарри. А в главном событии проведёт свой бой Арман Царукян, который возвращается после долгого простоя. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.

Также в рамках главного карда состоится поединок между Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым в тяжёлом весе.

Интервью Армана Царукяна «Чемпионату»

