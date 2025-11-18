Скидки
Арман Царукян — Дэн Хукер: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Арман Царукян — Дэн Хукер: дата и время боя, где будет проходить, где смотреть
В ночь с 22 на 23 ноября мск в столице Катара Дохе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265. В главном поединке вечера второй номер рейтинга UFC в лёгком весе армянский боец Арман Царукян встретится с Дэном Хукером из Новой Зеландии. Начало боя ориентировочно запланировано на 00:00 23 ноября мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
23 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 265 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Видео: Боец UFC Царукян тренируется вместе с игроками ФК «Краснодар»

