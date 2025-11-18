Скидки
Бокс/ММА

«Этого мало для него». Зайнуков прокомментировал драку с Диллоном Дэнисом на UFC 322

«Этого мало для него». Зайнуков прокомментировал драку с Диллоном Дэнисом на UFC 322
Комментарии

Российский боец UFC Магомед Зайнуков, одноклубник Ислама Махачева, прокомментировал драку с американцем Диллоном Дэнисом на турнире UFC 322, состоявшемся 16 ноября в Нью-Йорке (США).

«Да есть царапина, об зуб, по ходу, я не знаю… И этим [кулаком] тоже попал ему, чуть шишка появилась.

Охрану не попал, хорошо… Никого не попал, только его бил. Но реально, я считаю, что даже этого мало для него. За его поступки это мало… Такие вещи не прощаются, за каждое слово ты должен отвечать. У нас так, что ты сказал – ты должен за свои слова ответить», — сказал Зайнуков в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

