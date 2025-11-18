Скидки
«Это было пугающе». Масвидаль оценил дебют Ислама Махачева в полусреднем весе UFC

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Ислам выглядел лучше, чем когда-либо. Я так и не увидел от него усталости. Это было пугающе, парень так и не устал. Я следил за ним каждый раунд, и он даже не начал тяжело дышать. Он будет грозным парнем в 77 кг. Такая сила, выносливость, опыт и техника… Для меня он лучший вне зависимости от веса прямо сейчас», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Death Row MMA.

Комментарии
