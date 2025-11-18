Арман Царукян оценил победу Ислама Махачева над Делла Маддаленой

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал победу соотечественника Ислама Махачева в поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Прекрасный бой, Махачев выполнил свою работу на все 100%. Для меня вопросов никаких не оставил. Да, люди хотели финиша, но мне бой показался технически правильным.

Допускал ли я, что настолько доминантно победит Ислам? Нет, не допускал, я думал, что Джек сможет более-менее защищаться в партере, и думал, что он сможет вставать. А он вообще ничего не смог. Ислам показал уровень. Он выключил всего его сильные стороны и просто доминировал», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.