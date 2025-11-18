«Он шокирован». Тренер Макгрегора рассказал о беседе с Делла Маддаленой после UFC 322

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, рассказал о беседе с Джеком Делла Маддаленой после поражения австралийца в поединке с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Как я и сказал, невероятная победа против парня, который очень хорош, в его весовой категории. И это большой прыжок… 7 кг, это серьёзно… Я пообщался с Джеком, и он крупный парень. И он сказал, что был шокирован», — сказал Кавана в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Арман Царукян оценил победу Махачева над Делла Маддаленой.

