«Он шокирован». Тренер Макгрегора рассказал о беседе с Делла Маддаленой после UFC 322
Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, рассказал о беседе с Джеком Делла Маддаленой после поражения австралийца в поединке с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
«Как я и сказал, невероятная победа против парня, который очень хорош, в его весовой категории. И это большой прыжок… 7 кг, это серьёзно… Я пообщался с Джеком, и он крупный парень. И он сказал, что был шокирован», — сказал Кавана в подкасте Ариэля Хельвани.
Ранее Арман Царукян оценил победу Махачева над Делла Маддаленой.
