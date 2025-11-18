Деметриус Джонсон заявил, что Делла Маддалена мог быть травмирован в бою с Махачевым
Экс-чемпион UFC американец Деметриус Джонсон считает, что бывший обладатель титула организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена мог быть травмирован в поединке с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
«Гримаса на его лице… Я чувствую, что что-то было не так. Мне кажется, что он не был на 100% готов к бою. Я могу быть не прав, но что-то подсказывает мне, что, учитывая его выражение лица на протяжении всего боя, он был травмирован», — сказал Деметриус Джонсон на своём YouTube-канале.
